الرقم صادم.. تكلفة الحرب في الخليج

26 مايو 2019 - 12:42 م

قدر خبراء عسكريون واقتصاديون القيمة التي ستكلفها حرب الخليج بمقدار "4000" مليار دولار.

وبدأ الخبراء بتقدير تكلفة الحرب إذا كان هدفها إسقاط النظام في طهران، ووصلت التقديرات الأولية إلى 3 تريليونات دولار للتكلفة المباشرة تضاف إليها تكاليف غير مباشرة لا يمكن حصرها كلها الآن ولا تقل عن تريليون دولار.

وقدر خبراء عسكريون روس حاجة أمريكا إلى 300 ألف جندي وألف طائرة حربية لخوض «حرب الإسقاط».

لذلك قارنوا بحرب العراق التي شارك فيها 150 ألف جندي أمريكي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الدول الحليفة، والتي تجاوزت كلفتها 800 مليار دولار، في حين أن التكلفة الإجمالية ربما تجاوزت 3 تريليونات.

أما الحرب على أفغانستان، فبلغت تكلفتها 841 مليارًا منذ عام 2001، وبلغت تكلفة الحرب على الإرهاب حتى 2018 نحو 1.6 تريليون دولار. وتقول المراجع المتخصصة أن الحرب على إيران، إذا وقعت، فستكون تكلفتها مضاعفة عن الحروب السابقة، بما لا يقل عن 3 إلى 5 أضعاف.

يأتي ذلك بعد توقع مصادر دبلوماسية أميركية وأوروبية مدًا وجزرًا في التهديدات الإيرانية حتى 8 يوليو المقبل، أي إلى الموعد الذي هددت فيه طهران بالخروج من الاتفاق النووي كليا إذا لم تحصل من الأوروبيين والصينيين والروس وبعض دول جوارها على ردود خاصة ترضيها وتسعفها لتجاوز تداعيات العقوبات الأميركية، لاسيما اقتصاديا ونفطيا.

وسيفتح خروجها من ذلك الاتفاق عاصفة غير مسبوقة من الردود، تتولد معها مخاطر حقيقية بانفجار الوضع عسكريا، وصولاً إلى الحرب الشاملة إذا لم تنفع العقوبات الاقتصادية في ردع إيران.