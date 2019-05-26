صدمة جديدة لرئيس نادى الزمالك

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رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك التى يطالب فيها بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "رامز في الشلال" على قناة "MBC مصر لانتفاء القرار الإداري وألزمته بسداد المصروفات.

واتهم رئيس الزمالك، في دعواه، قناة "MBC مصر" بأنَّها دأبت خلال السنوات الماضية، على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري، الذي يشتهر بأنه مخرج التعري، ولا تخلو أغانيه من المشاهد والإيحاءت الجنسية.

وقال رئيس الزمالك، إنَّه "في أولى حلقات البرنامج في بداية شهر رمضان استضاف راقصة وكانت الحلقة صادمة لشعب مصر وللأسرة المصرية وقامت هذه الراقصة بوصلة من السباب وبألفاظ نابية وخادشة للحياء والذوق العام".

وتابع رئيس الزمالك: "كون هذا البرنامج يخالف الأصول والقيم وإلزام بوقف بث البرنامج ما يقدمه من سم يبثه في عروق المادة الإعلامية، لكسب مزيد من المواد الإعلانية بغرض الربح دون مراعاة للقيم ولا يراعي أصول البيوت المصرية".

وقال إنَّ محتوى البرنامج الذي يقدمه رامز جلال قد يتسبب في الأزمات القلبية والصحية للضيوف وهي ما تمثل جرائم الشروع في القتل قانونيا. 

وأضاف أنَّ الأغاني المصورة التي يخرجها البرنامج لا تخلو من مشاهد وإيحاءات جنسية صريحة وألفاظ بذيئة وحض على الفجور، متسائلًا: "كيف يخرج هذا الشخص على مسمع ومرأى المشاهدين في شهر رمضان المبارك؟".


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