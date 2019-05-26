» قرار جديد ضد فتاة خطفت طالبًا لإجباره على الزواج منها

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أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة شبرا الخيمة، بحبس فتاة و4 آخرين، 4 أيام لاتهامهم بخطف طالب واحتجازه وتصويره عاريًا، وإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة.

كانت وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، يفيد بورود بلاغ من أهل طالب جامعي يدعى "ا" 23 عامًا، بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، ومقيم بدائرة القسم، باختطاف 6 أشخاص أثناء ذهابه للامتحان، وتبين من التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافة لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما، وجرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وتحرير الطالب وضبط المتهمين.


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