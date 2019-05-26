تفاصيل مثيرة يكشفها وسيم يوسف عن "المديفر"

كشف الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن إلغاء صداقته مع الإعلامي، عبد الله المديفر، متطرقًا لأسباب إلغاء لقائه مع الأخير في المملكة العربية السعودية، وما وصفه بـ"مؤامرة الصحونجية".

وكان قد كتب وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في سلسلة من التغريدات عن أسباب إلغاء مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر، حيث قال: "لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الإلغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار.. فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة من الصحونجية.. فانتظرونا".

وفي تغريدة أخرى، أوضح "يوسف" "وبعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة ’اختيار الضيف خطأ‘! فأرسلت له رسالة فكان جوابه "وضح لي" دلالة أن الإلغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم الا بعد التغريدة ..انتظرونا .. اقسم بالله لن تجد أسوء من اللحى الصحونجية فانتظرونا".

وتابع يوسف في تغريدة منفصلة: "وقولهم أني تم إرجاعي من مطار الرياض كذب ..فقد دخلت الرياض عزيزًا وتجولت بأسواقها.. وهذه صورتي من برج المملكة ..فانتظرونا حتى تعلموا المؤامرة الصحونجية التي جرت علي من قبلهم .. انتظرونا"، مرفقة فيديو مع تغريديته .

وكان يوسف قد أثار العديد من التكهنات بعد نشره لتغريدة من مطار الرياض عائدا إلى الإمارات بسبب "ظرف طارئ جدا" معتذرا لمتابعيه عن المقابلة مع المديفر، والتي كان قد روج لها مرارًا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يعلق فيه المديفر أو قناة روتانا خليجية التي يقدم برنامجه عليها على وسيم يوسف.



