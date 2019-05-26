تفاصيل مثيرة يكشفها وسيم يوسف عن "المديفر"

متابعات-علا خطاب
كشف الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن إلغاء صداقته مع الإعلامي، عبد الله المديفر، متطرقًا لأسباب إلغاء لقائه مع الأخير في المملكة العربية السعودية، وما وصفه بـ"مؤامرة الصحونجية".
وكان قد كتب وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في سلسلة من التغريدات عن أسباب إلغاء مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر، حيث قال: "لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الإلغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار.. فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة من الصحونجية.. فانتظرونا".
وفي تغريدة أخرى، أوضح "يوسف" "وبعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة ’اختيار الضيف خطأ‘! فأرسلت له رسالة فكان جوابه "وضح لي" دلالة أن الإلغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم الا بعد التغريدة ..انتظرونا .. اقسم بالله لن تجد أسوء من اللحى الصحونجية فانتظرونا".
وتابع يوسف في تغريدة منفصلة: "وقولهم أني تم إرجاعي من مطار الرياض كذب ..فقد دخلت الرياض عزيزًا وتجولت بأسواقها.. وهذه صورتي من برج المملكة ..فانتظرونا حتى تعلموا المؤامرة الصحونجية التي جرت علي من قبلهم .. انتظرونا"، مرفقة فيديو مع تغريديته .
وكان يوسف قد أثار العديد من التكهنات بعد نشره لتغريدة من مطار الرياض عائدا إلى الإمارات بسبب "ظرف طارئ جدا" معتذرا لمتابعيه عن المقابلة مع المديفر، والتي كان قد روج لها مرارًا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يعلق فيه المديفر أو قناة روتانا خليجية التي يقدم برنامجه عليها على وسيم يوسف.
للعلم ماذا جرى في #وسيمِ_يوسف_في_ليوان_المديفر— أخوكم د. وسيم يوسف ???? (@waseem_yousef) 25 مايو 2019
لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية
حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الالغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار .. فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة من الصحونجية .. فانتظرونا pic.twitter.com/e1xgDqHCcj
وهذا الفيديو أثناء تواجدي ببرج المملكة أيضاً ..— أخوكم د. وسيم يوسف ???? (@waseem_yousef) 25 مايو 2019
فأنا دخلت الرياض عزيزاً لله الحمد ..
لكن المؤامرة التي جرت من قبل الصحونجية سأخبركم بها حتى تعلموا مدى خبثهم ..#وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/3hKVbwRhKp
وقولهم أني تم ارجاعي من مطار الرياض كذب ..— أخوكم د. وسيم يوسف ???? (@waseem_yousef) 25 مايو 2019
فقد دخلت #الرياض عزيزا وتجولت بأسواقها .. وهذه صورتي من برج المملكة ..
فانتظرونا حتى تعلموا المؤامرة الصحونجية التي جرت علي من قبلهم .. انتظرونا pic.twitter.com/XcUxNUJDgx
وبعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة " اختيار الضيف خطأ " !!— أخوكم د. وسيم يوسف ???? (@waseem_yousef) 25 مايو 2019
فأرسلت له رسالة كما في الصورة .. فكان جوابه " وضح لي "
دلالة أن الالغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم الا بعد التغريدة ..
انتظرونا .. اقسم بالله لن تجد أسوء من اللحى الصحونجية فانتظرونا pic.twitter.com/RJoLfgnIXy
لظرف طارىء جداً— أخوكم د. وسيم يوسف ???? (@waseem_yousef) 24 مايو 2019
أتوجه الآن من #الرياض إلى #أبوظبي
وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر ..
استودعكم الله .. pic.twitter.com/JmaX0RsSya
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