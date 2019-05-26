الزمر يكشف مفاجأة عن رفض والده شراء التليفزيون

26 مايو 2019 - 11:44 ص

شارك عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، متابعيه على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" بمقتطفات من ذكريات طفولته، وبعضها يتحدث عن والده.

وقال عن والده: "عندك فى ذكرى ميلاد والدي مايو 1904، أذكر حزمة في صنع ما ينفعنا، فاشترى الغسالة والبوتاجاز في الخمسينيات لمساعدة الوالدة، ورفض بشدة شراء الثلاجة لفوائد الطعام الطازج ومخاطر الماء المثلج، كما رفض شراء التليفزيون إلا بعد أن ينتهي آخر الأبناء من التعليم.. رحم الله الآباء والأمهات".

وقارن بين اهتمام الآباء قديمًا والآن بأبنائهم قائلاً: "واليوم أرى من جيل الأحفاد من عمره لا يتجاوز السنوات الثلاث وهو يقبض على التاب أو الموبايل يلعب به لساعات طويلة وبسرعة فائقة، بل ويصرخ بشدة إن اقترب أحد منه ليأخذه، فهل يدرك جيل الآباء والأمهات هذا الخطر ويعالجونه بحزم جيل آبائنا نحن.

وتحدث عن ذكريات صيامه قائلاً: "كنا في شبابنا نصوم رمضان ولا نكاد نشعر بحرارة الجو أو عدد ساعات النهار، ولكننا اليوم بعد أن تقدمت بنا السن واجتاحت الموجة الحارة جنبات البلاد شعرت بالفرح حين انطلق مدفع الإفطار!

وصدق رسولنا الكريم حين قال: (للصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه).

وعن تجاربه في الحياة وجه نصيحة لمتابعيه قائلاً: "لابد للإنسان من خوض تجارب عديدة، يعتمد فيها وسائل محددة ويستبعد أخرى، كما أن له أهدافاً لابد وأن تكون سامية وواضحة، وأن يختار لها من الوسائل المشروعة ما يناسبها، كما أن عليه أن يرتب أولوياته ويحدد توقيتات التنفيذ في جدول زمني سواء كان ذلك في ذهنه أم كان مكتوباً".