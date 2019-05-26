خبر سار للموظفين بشأن إجازة عيد الفطر

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أعلنت هيئة البحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، وهو ما يعنى أن إجازة العيد ستكون من الثلاثاء حتى الخميس، ثم يضاف إليها أيام الجمعة والسبت كإجازة أسبوعية في أغلب المصالح الحكومية.

وعادة ما يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في الأعياد بضم اليوم الثالث "الخميس" لإجازة العيد، في إطار مراعاة ظروف الموظفين والتخفيف عنهم، وكون العيد مناسبة دينية واجتماعية مهمة، وبذلك تكون إجازة العيد 5 أيام.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر شوال يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل، موضحة أنها ستقدم بثًا مباشرًا يوضح خلاله لفضيلة مفتي الديار المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.


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