بسبب زوجة الرسول.. أمر جديد لخامنئي داخل البرلمان

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إيران

خامنئي

برلمان

استجاب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي فورًا، لمطالبة النواب السنّة في البرلمان الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التليفزيون الحكومي لأهل السنّة".

وقامت رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني اليوم بتوجيه من المرشد خامنئي، بطرد المسئولين عن البث المباشر من عملهم في القناة الخامسة، على خلفية "إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة زوجة الرسول" في برنامج كان قد تم بثّه مباشرة على الأثير.

كما وجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بطرد مدير البرنامج ومعده وتحرير تحذير شخصي شديد اللهجة لمدير القناة.

وقبل ساعات ناشد النواب السنّة في البرلمان الإيراني المرشد الإيراني علي خامنئي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التليفزيون الحكومي لأهل السنّة".

واعتبر النواب السنة في رسالتهم أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السنة في إيران، وطالبوا المرشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها للرأي العام.


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