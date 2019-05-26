"كحك العيد" بالتقسيط لمواجهة الغلاء

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أعلنت شعبة الحلوى بالغرف التجارية، أن عدداً كبيراً من محال الحلوى تعتزم بيع حلوى العيد من الكعك والبسكويت والبيتي فور بالتقسيط، لعدم قدرة المواطنين على الشراء بعد مطالب عديدة من تلك الجهات.

وقال أحمد محسن عضو شعبة الحلوى بالغرف التجارية، إن الغلاء غير المسبوق الذي شهدته الأسواق في الأعوام الأخيرة، أحدث تغييرات كبيرة في ثقافة الشراء، وخاصة شراء المصريين للكعك والبسكويت.

وأرجع أسباب لجوء عدد كبير من التجار للبيع بالتقسيط، نتيجة تخوفات من ارتفاع أسعار ملابس العيد والأحذية لكونها تؤثر بشكل مباشر على المبيعات، فكلما ارتفعت أسعارها قلت مبيعات الكعك والبسكويت.

وأكد أنه سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 أشهر، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضي كانت سيئة جداً، وشهدت كساداً كبيراً، مؤكداً أن المبيعات تراجعت بشدة لأن القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعفت كثيرا، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من أسعارها الحقيقية لتقليل خسائرهم.

واشار الى  أن البيع بالتقسيط يستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة التجار، موضحاً أن سوق الكعك والبسكويت يمر بحالة من الكساد الشديد للموسم الثالث على التوالي، بسبب التضخم الكبير الذي ألغى الفوائض المالية لدى الغالبية العظمى من المصريين.

وأوضح أن الطلب قل بشكل كبير على حلوى العيد هذا العام، حيث تاخرت كثيراً استعدادات المحال، متوقعاً انتعاش في المبيعات بداية من 28 مايو حتى أخر يوم من شهر رمضان.

ويباع كيلو الكعك بأسعار تتراوح بين 30 و500 جنيه، والبسكويت بين 30 و250 جنيه للكيلو، والغريبة يباع بين 40 و200 جنيه للكيلو، والبيتي فور يباع بأسعار تتراوح مابين 50 و300 جنيه للكيلو ، وذلك وفقا لما ذكر بموقع "الوطن" الإخبارى .


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