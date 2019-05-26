نظر محاكمة خاطف الطائرة المصرية فى مطار برج العرب

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خطف الطائرة المصرية

خطاف طائرة فى برج العرب

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم، اليوم، محاكمة خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى قبرص.

كانت حددت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الرابعة، أولى جلسات خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى قبرص فى عام 2016، لجلسة 27 يناير المقبل بعد استجابة بنيابة أمن الدولة العليا.

وأضافت النيابة فى بيانها، أنها طلبت المتهم باختطاف الطائرة المصرية موضوع القضية، والذى سبقه لقاءات بين الجانبين المصرى والقبرصى، وتبادل المذكرات الخاصة بينهم فى هذا الخصوص، وتنفيذه الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على الطلب المصري، بتسليم المتهم لما ثبت لديها من استقراء المستندات والقضاء الجنائى المصري بضمانات المحاكمة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.


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