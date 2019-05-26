  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:37 ص
بحث متقدم
نايف

معركة الدعاء المستجاب بين داعية سعودي ومخابراتي قطري

الجنسية المصرية

الداخلية تسقط الجنسية عن 21 مواطنًا.. لهذا السبب

صلاح يحتفل بالهدف

نيولوك جديد لـ "صلاح" قبل مواجهة توتنهام

المغامسي

المغامسي: الطور ليس أفضل الجبال على الإطلاق

ياسمين الخطيب

"الخطيب" تنشر رسائل تهديد بعد تصريحاتها بـ"شيخ الحارة"

طائرة مسيرة

هجوم جديد على السعودية يستهدف مطار جازان

بسمة وهبة

بسمة وهبة تضع "القاهرة والناس" في مأزق

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير:" ليلة القدر بالاحساس"

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونهضة بركان

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

معركة الدعاء المستجاب بين داعية سعودي ومخابراتي قطري

الصفحة الأخيرة

نايف
نايف

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: أكثر الأعمال ثوابًا مقاطعة "قطر"

#

معركة سلفية – سلفية بين أنصار «برهامي» و«رسلان»

#

تفاصيل معركة جوية بين طائرات سعودية وإيرانية

#

داعية سعودي: الملك سلمان فاق نابليون

وقعت مشادة كلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين العميد المتقاعد شاهين السليطى بالمخابرات القطرية والداعية السعودي نايف العساكر.

وبدأت المعركة عندما صرح العساكر قائلاً: "من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين".

فرد عليه العميد المتقاعد قائلاً: "اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل".

كما نشرالداعية السعودى على الفور تدوينة عبر تويتر قائلا: "قال الفقيه ابن بطال رحمه الله: "ودعاء الظالم لا يستجاب فيمن دعا عليه" أنا قايلكم ألف مرة لا تطلع هذه الأشكال من الشبك.. فضلا رجعوه لأنه رن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد احتفال جوجل بالذكري الـ65 ..هذه قصة «سفينة خوفو»
» أحمد عمر هاشم: سماع خطبة الجمعة في التلفاز جائز
» مقتل أمين شرطة على يد شقيقه
» فنانة شهيرة: "أحب أكل الصراصير والضفادع"
» اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية
» "صبحي" يتدخل لفض اشتباك "الجبلاية" والأندية
» بن سلمان يهنئ رئيس وزراء الهند.. والأخير يجيب بهذا الرد
» كواليس مران الأهلى استعدادًا لـ «ذئاب الجبل»
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الأزبكية
» خلال ساعات.. الحكم فى وقف برنامج رامز جلال
» تصفع زوجها 50 صفعة.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان