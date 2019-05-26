» بن سلمان يهنئ رئيس وزراء الهند.. والأخير يجيب بهذا الرد

26 مايو 2019 - 10:09 ص

هاتف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، وقام الأخير برد التهنئة بطلب يتمني تحقيقه الفترة المقبلة.

وجاء الرد بأن أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.

وهنأ ولي العهد، ناريندرا مودي بفوز حزب "الشعب الهندي" بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيًا لدولته وللشعب الهندي التقدم والازدهار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "انتصارًا مذهلاً"، بحسب وصف رويترز، في انتخابات الخميس الماضي ووضع حزبه الهندوسي القومي على طريق زيادة أغلبيته بعد تعهد بإتباع سياسات داعمة لقطاع الأعمال وانتهاج خط صارم على صعيد الأمن القومي.

وتعزز إعادة انتخاب مودي اتجاهًا عالميًا للشعبويين اليمينيين الذين يحققون النصر، من الولايات المتحدة إلى البرازيل وإيطاليا، وذلك في الأغلب بعد تبني مواقف صارمة بشأن الحماية التجارية والهجرة والدفاع.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حل في المركز الأول وحصل على 302 مقعد من أصل 542 مقعدا وذلك بالمقارنة مع 282 مقعدا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.

وبهذا الفوز يكون بهاراتيا جاناتا أول حزب يحقق الأغلبية مرتين متتاليتين منذ عام 1984.

وأمطر الآلاف من أنصار بهاراتيا جاناتا مودي بالورود بعدما انتظروا لساعات في عاصفة رعدية وصوله إلى مقر الحزب مساء يوم الخميس.

وقال مودي في خطاب نقله التلفزيون ”كل ما حدث في هذه الانتخابات أصبح شيئا من الماضي، علينا أن نتطلع إلى الأمام، يجب أن ندفع الجميع إلى الأمام، بمن فيهم أقوى معارضينا“.

وانتقد مودي الكثيرين الذين شككوا في أن حزب بهاراتيا جاناتا يمكن أن يزيد أغلبيته.