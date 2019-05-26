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"صبحي" يتدخل لفض اشتباك "الجبلاية" والأندية

الرياضة

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي

محمد عبد الحارس

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تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لفض الاشتباك الدائر بين اتحاد الكرة والأندية، على خلفية الأزمة الراهنة بسبب مؤجلات مباريات الدوري، ومحاولات تأجيل عدد منها لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الوزير التدخل بعد تضامن عدد كبير من أندية الدوري مع القرارات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي جاءت من منطلق الحفاظ على تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة خلال الجولات الحاسمة من المسابقة.


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