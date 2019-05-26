رد ناري لزوجة خالد يوسف على تصريحات "الخطيب"

علقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، على تصريحات ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة" بشأن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف التي وصفتها باللعنة ولا تتشرف بها على الإطلاق، إذ قالت: "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

وعقب انتهاء البرنامج مباشرة، نشرت "شربتلي" صورتها مع زوجها خالد يوسف عبر حسابها على Facebook ، وعلقت عليها "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

كانت تحدثت ياسمين الخطيب عن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف اثناء تواجدها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة، وقالت "زواجي من خالد يوسف كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولست متشرفة بها على الإطلاق"

وتابعت: "لست (خطافة رجال) لزواجي من خالد يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا وقتها بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك".

ومن جانبه، أكد المخرج خالد يوسف أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" ومقدمة البرنامج بسمة وهبة وضيفتها ياسمين الخطيب، وكلف المحامي الخاص به برفع دعوى قضائية ضدهم.











