رد ناري لزوجة خالد يوسف على تصريحات "الخطيب"

View this post on Instagram

‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة #القاهرةوالناس وبرنامج #شيخ_الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد اكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي ‎وكلفت المحامي ايضا برفع قضايا علي كل من روج عني اكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية واصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الاساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة ‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا #دولة_قانون. #khaledyoussef