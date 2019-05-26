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بالغربية..

مقتل أمين شرطة على يد شقيقه

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

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قتل أمين شرطة على يد شقيقه إثر وقوع مشاجرة بينهما للخلافات على قطعة أرض ميراث بقرية شبرا بلولة السمنودية بمركز السنطة في الغربية.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية من أهالي قرية شبرا بلولة السمنودية دائرة مركز السنطة بوقوع مشاجرة بين شقيقين بالقرية ومقتل أحدهما لخلاف على قطعة أرض ميراث.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه "السعيد.ن" أمين شرطة نشبت بينه وبين شقيقه "على. ن" فلاح مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث نحو نصف قيراط تطورت لاستخدام المنجل أسفرت عن مقتل الأول.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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