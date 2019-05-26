» تصفع زوجها 50 صفعة.. لن تتخيل السبب

26 مايو 2019 - 09:56 ص

عاقبت زوجة صينية زوجها بالضرب 50 صفعة أمام الجميع فى يوم الحب الصينى بسبب عدم شرائه لها هاتفًا جديدًا، وفى التفاصيل قامت المرأة بصفع زوجها 50 صفعة وفي هدوءٍ تام استقبل الزوج عقاب زوجته دون الدفاع عن نفسه، ولم يقم بمنعها أيضًا.

وقبضت الجهات الأمنية على الزوج لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها، حيث أشار إلى أنه ارتكب خطأ بعدم شرائه الهدية التي أرادتها زوجته وسمح لها بصفعه لتهدئتها.

كما أوضح أنها كانت تدفع معظم نفقاته، وهو ما جعله يتحمل عقابها الشديد أمام الجميع، وبعد وقت طويل هدأت الزوجة في نهاية المطاف وقررت الصفح عنه.