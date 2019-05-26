» أحمد عمر هاشم: سماع خطبة الجمعة في التلفاز جائز

26 مايو 2019 - 09:52 ص

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن سماع خطبة الجمعة في التليفزيون لا يكفي لأداء شعيرة صلاة الجمعة.



وأضاف هاشم، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن"، أن سماع خطبة الجمعة في التليفزيون يجوز سماعها للاستفادة، ولكن ليس لأداء الشعيرة.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن خطبة الجمعة شُرعت لكي يستمع إليها المصلون، ولكي تكون زادًا روحيًا أسبوعيًا، يجيب على ما في نفوس الناس من أسئلة حائرة أو أي أمور في الدين، ومن الأفضل أن يُبكر المسلم الذهاب إلى صلاة الجمعة، حتى يكون ثوابه أكبر.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=y1XojjEYMrw

