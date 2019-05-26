» خلال ساعات.. الحكم فى وقف برنامج رامز جلال

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رامز جلال
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الأعلي للاعلام

برنامج رامز جلال

رامز في الشلال

تصدر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي، المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم (43414 لسنة 73) قضائية كلاً من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة إن بي سي منطقة حرة.

وذكرت الدعوى أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسه الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللاً إعلاميًا، وليس عملاً إبداعيًا على الإطلاق، كما تعدّ إذاعته تضليلاً إعلاميًا واستهزاء بالأديان وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ.

وأضافت الدعوى أن المدعى عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصًا إذا كان سيلحق ضررًا بالنسبة إليهم، وإنما تتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنًا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسى وجود الأزهر الشريف ودوره في حماية المجتمع من بث السموم - وفق الدعوى.


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