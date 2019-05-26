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الإسماعيلى يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة

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يتجه فريق الاسماعيلى، إلى الغردقة في السادسة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي، المشرف على قطاع الكرة على السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق، نظرًا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر برًا إلى مدينة الجونة.

ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.


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