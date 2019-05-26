هجوم جديد على السعودية يستهدف مطار جازان

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

اليمن

أنصار الله

شن السلاح الجوي التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، هجومًا بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

ونقلت قناة المسيرة، عن مصدر قوله إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جازان، واستهدف مرابض الطائرات الحربية، مؤكدًا أن عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية.

ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية أو من التحالف الذي تقوده المملكة ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وكانت الجماعة اليمنية أعلنت أمس السبت، سيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع في الشبكة وقبالة السديس في قطاع نجران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.


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