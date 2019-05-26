بسمة وهبة تضع "القاهرة والناس" في مأزق

26 مايو 2019 - 09:30 ص

وضعت الإعلامية بسمة وهبة قناة "القاهرة والناس" ومالكها طارق نور في مأزق وذلك بعدما توقف البرنامج وتقديم استقالتها. وكانت بسمة عائدة من أداء العمرة لاستكمال باقي حلقات البرنامج حيث تم تصوير 26 حلقة حتى الآن.



وجاءت استقالة "وهبة" وتوقف البرنامج مفاجأة لـ"نور" ولا أحد يعلم ماذا سيحدث الأيام المقبلة هل سينجح طارق نور في إقناع بسمة وهبة للعودة واستكمال حلقات البرنامج الذي عليه كم من الإعلانات أم أن بسمة وهبة لن تعود مرة أخرى.



وكانت أزمة قد نشبت بين بسمة والقناة بسبب عرض حلقه ياسمين الخطيب ما أدى إلى تقدمها باستقالتها.

