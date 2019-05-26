آمنة نصير:" ليلة القدر بالاحساس"

26 مايو 2019 - 09:22 ص

أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من يستشعر في قلبه أن هذه الليلة هي ليلة القدر، يثق في شعوره ويتعبد الله كما يريد، وهي حالة من بعث الهمم التي قد تفتر في الـ20 يوم السابقة ، معقبة :" ليلة القدر بالإحساس".



وأضافت "نصير"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي،بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ونتلمسها في 21، 23، 25، 27، أو 29 من الشهر.



وتابعت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، أن ليلة القدر تركت كذلك لكي يكون لدى الناس حالة من التأهب، والإحساس بها إحساس قلبي.

