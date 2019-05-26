» بيراميدز يسخر من الأهلي: عايزين تلاعبونا طبعًا عشان عبدالله غايب

26 مايو 2019 - 08:22 ص

سخر أحمد عفيفي - المتحدث باسم نادي بيراميدز - من بيان النادي الأهلي الذي رحب فيه بلعب مباراته في الكأس مع بيراميدز لحين استكمال الزمالك لمؤجلاته.



وقال "عفيفي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الأهلي يتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص فى بيانه ويرغب فى أن تلعب الجولة الأخيرة فى نفس الموعد وعرض أن يلعب مباراتنا فى الكأس فى فترة أداء الزمالك لمؤجلاته، وهو ما يعني أن مباراة بيراميدز القادمة فى الكأس، وليست أمام حرس الحدود".