» بيراميدز يسخر من الأهلي: عايزين تلاعبونا طبعًا عشان عبدالله غايب

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احمد عفيفي
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مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"

الاهلى

احمد عفيفي

سخر أحمد عفيفي - المتحدث باسم نادي بيراميدز - من بيان النادي الأهلي الذي رحب فيه بلعب مباراته في الكأس مع بيراميدز لحين استكمال الزمالك لمؤجلاته.

وقال "عفيفي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الأهلي يتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص فى بيانه ويرغب فى أن تلعب الجولة الأخيرة فى نفس الموعد وعرض أن يلعب مباراتنا فى الكأس فى فترة أداء الزمالك لمؤجلاته، وهو ما يعني أن مباراة بيراميدز القادمة فى الكأس، وليست أمام حرس الحدود".


وأضاف ساخرا: "وتصادف أن الوقت الوحيد والمباراة الوحيدة التي يغيب فيها عبدالله السعيد مع المرة الوحيدة التي رحب فيها الأهلي بمواجهتنا فى مباراة الكأس، المباراة التى لهثنا شهورا من أجل تحديد موعدها".


وأنهى كلامه قائلا: "اللعبة الحلوة حلوة".

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