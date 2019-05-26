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الأعلى للإعلام يحقق مع "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة

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بسمة وهبة
بسمة وهبة

المصريون ـ متابعات

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تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة يوم الأحد.


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