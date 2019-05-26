أحمد موسى يكشف معلومة هامة بشأن قناة "تايم سبورت"

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن قناة «تايم سبورت» التي انطلقت أمس، تعد باكورة عملية هيكلة ماسبيرو. وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أهنأ قطاع ماسبيرو على انطلاق قناة تايم سبورت، التي ستبث اليوم مباراة الزمالك ونهضة بركان، وكذلك مبارايات أمم إفريقيا أرضيا»، متابعا: «يجب أن ندعم أي شيء إيجابي، يعني قطر لما تعمل حاجة تدعموها وتكسروا في مقاديف المصريين؟».
وأضاف موسى أن قناة تايم سبورت أول خطوة في إعادة هيكلة ماسبيرو، متابعا: «انتظروا مفاجآت أخرى في ماسبيرو، ضمن عملية الهيكلة».
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تتجه للعالم الرقمي والتطبيقات الإلكترونية أسوة بباقي دول العالم.
وتابع «تطبيق watch it هيكسب التليفزيون المصري ملايين، لأنه عليه فلوس كتير، ومحتوى التليفزيون المصري كان يتعرض للسرقة عيني عينك»، لافتا إلى أن هذه الشركة ملك للدولة المصرية وتحافظ على كنوزها.
ودعا الإعلامي أحمد موسى، المنتجين للتعاقد مع شركة Watch it، والحصول على أرباح تصل لملايين، متابعا: «الدولة تتجه للعالم الرقمي والتطبيقات الالكترونية، واحنا متأخرين.. والشركة هتنتج برامج وأفلام حصرية للتطبيق بتاعهم».
ولفت موسى إلى أن المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق كان قد صرح باختفاء ما يزيد على نصف مليون ساعة من المحتوى المرئي لماسبيرو.