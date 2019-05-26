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"الليالي العشر" تفتح 74 باباً إضافياً للمسجد الحرام

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15 معلومة قد لا تعرفها عن المسجد الحرام
15 معلومة قد لا تعرفها عن المسجد الحرام

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات السعودية فتح 74 بابا إضافيا للمسجد الحرام؛ للتيسير على ضيوف الرحمن، مع بدء الاحتفاء بالليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، مساء السبت.
وقالت إدارة أبواب المسجد الحرام، التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية في المسجد، إنه تم فتح 74 بابا إضافيا، ليرتفع العدد إلى 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضحت الإدارة أن تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.
وأضافت أنها تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات، ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.
ووظفت الإدارة أكثر من 825 موظفا يعملون على تلك الأبواب على مدار الساعة؛ لتسهيل الدخول والخروج، ومنع إدخال الأطعمة والمشروبات والمفروشات والحقائب الكبيرة.
وخصصت الإدارة 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مداخل خاصة لجسور المسجد، في ظل التواجد الكثيف في المسجد خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان.
وتفيد تقديرات رسمية بأن المملكة تستقبل نحو 45 مليونا من الزوار والمعتمرين خلال رمضان. -

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