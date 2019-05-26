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القدس.. إصابة شبان فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية

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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

المصريون ووكالات

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إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بالقدس بينهم قيادي في «فتح»

أصيب شبان فلسطينيون، مساء السبت، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول أن جنود الاحتلال استفزوا عددًا من الشبان في منطقة باب الواد داخل البلدة القديمة، قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابات.
ونقل عدد من الشبان إلى عيادات مختلفة لتلقي العلاج.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، بحسب الشهود، شابًا، رغم إصابته بنزيف حاد من وجهه؛ وتم تحويله إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.
يشار أن القوات الإسرائيلية تعتقل مواطنين فلسطينيين من كافة أنحاء القدس الشرقية، بشكل شبه يومي.
وتعتبر القدس الشرقية منطقة تحتلها إسرائيل بحسب القانون الدولي، إلى جانب بقية الضفة الغربية. -

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