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مسؤول يمني: نزع أكثر من 76 ألف لغم منذ بدء الحرب

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جنود سعوديين على حدود اليمن

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قال مسؤول يمني، السبت، إن سلطات البلاد نزعت أكثر من 76 ألف لغم مضاد للأفراد والآليات، منذ بدء الحرب مطلع العام 2015.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (حكومي)، العميد أمين العقيلي، خلال اجتماعات أطراف اتفاق?ة حظر ا?لغام المضادة ل?فراد، في مدينة جنيف، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.
وأضاف العقيلي أن "الحرب أدّت إلى تلوث مساحات واسعة بالمقذوفات والذخائر، إضافة إلى ا?ستخدام الواسع ل?لغام من جانب الحوثيين بنماذج مختلفة أكثر خطورة ? تم?ز ب?ن مدن??ن وعسكريين".
ويعاني اليمن من حرب دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأوضح العقيلي أنه "تم نزع أكثر من 14 ألف لغم مضاد للأفراد و62 ألف لغم مضادة للآليات" منذ اندلاع الحرب.
وشدّد على أن "ا?ستخدام المفرط ل?لغام المضادة ل?فراد وا?لغام المعدلة أدى إلى تعق?د مشكلة الألغام".
وتابع: "تعلم الميليشيا (الحوثيون) أن الألغام لن تعرقل العمل?ات العسكر?ة، لكن الهدف منها هو قتل المواطنين وتعطيل مصالحهم الح?و?ة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن تصريحات المسؤول اليمني.
وزرع الحوثيون قرابة مليون لغم وعبوة ناسفة، في المناطق التي يسيطرون عليها وتلك التي كانت تحت سيطرتهم، بحسب تصريحات حكومية.
وأسقطت الألغام 1194 قتيلا و2287 مصابا، معظمهم من المدنيين، بين مارس/ آذار 2015 والشهر نفسه من 2018، وفق الحكومة اليمنية.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المدعمين من إيران. 

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