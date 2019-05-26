» مفاجأة.. «ساسي» يشارك في مران الزمالك

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المصريون

الزمالك

ساسي

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها مساء غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

فضل جهاز الزمالك خوض مران الفريق الأخير على الملعب الفرعى فى برج العرب بينما يؤدى نهضة بركان المغربى مرانه على الملعب الرئيسى للمباراة استعدادا لمواجهة الغد بعدما تعرض الأبيض للخسارة فى الذهاب بهدف نظيف.

وشهد مران الزمالك خوض اللاعبين تدريبات على ركلات الجزاء تحسباً لأى سيناريو قد يشهده المباراة بجانب تدريبات تمرير للكرة لزيادة دقة التمريرات قبل المواجهة المنتظرة مع الفريق المغربى كما حضر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، المران الأخير للأبيض لدعم زملائه قبل النهائى المنتظر بعد عودته إلى مصر بالأمس عقب تواجده طوال الفترة الماضية فى تونس لخوض برنامجا تأهيليا عقب الإصابة التى تعرض لها فى شظية القدم أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية واستلزمت خضوعه لجراحة فى تونس وخضع للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى لتجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج بأمم إفريقيا.

كما أجرى التونسى فرجانى ساسى على هامش تدريبات الزمالك مران جرى حول الملعب حفاظا على لياقته البدنية بعد البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى تونس طوال الفترة الأخيرة.

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