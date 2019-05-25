مفاجأة..خالد يوسف يرد على ياسمين الخطيب: لم تكن زوجتي

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بسمة وهبة

خالد يوسف

ياسمين الخطيب

شيخ الحارة

في مفاجأة من العيار الثقيل، نفى النائب البرلماني خالد يوسف، زواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب، بعد حديثها عن زواجهما اليوم في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه على قناة "القاهرة والناس".

‎وكانت ياسمين الخطيب قالت، أن فترة زواجها من خالد يوسف من أسوأ فترات تاريخها، ووصفت زواجها من المخرج خالد يوسف بـ"اللعنة"، إذ ذكرت مرارًا وتكرارًا أنَّها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.
وقال "يوسف" ردًا عليها قي بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك" :" لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة #القاهرةوالناس وبرنامج #شيخ_الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم".

وتابع:" هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد اكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي ".

‎وأضافت خالد يوسف:" وكلفت المحامي ايضا برفع قضايا علي كل من روج عني اكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية واصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الاساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة

‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات".

‎واختتم بيانه قائلًا:" وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا #دولة_قانون".



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