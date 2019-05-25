لاعب برازيلي يبكي على جدار الكعبة بعد إعلان إسلامه

محمد فضل
تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للاعب فريق “الهلال”، البرازيلي سيرجيو ، وهو في الحرم المكي، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ، وهو يرتدي الثوب السعودي والغترة البيضاء ويبدو أنه يبكي أثناء وضع رأسه على جدار الكعبة المشرفة .
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من إشهار “سيرجيو” إسلامه ، في مقطع فيديو نشره لاعب نادي “الاتحاد”، محمد سويد، على حسابه في “تويتر”، الأربعاء الماضي.
وعقب إسلامه، قال “سيرجيو”: “أنا الآن مسلم الحمدلله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي”.
فيديو متداول |
محترف الهلال السابق سيرجيو يتواجد أمام الكعبة بالزي السعودي pic.twitter.com/Et25eTJoFv
— منبر الهلال (@MnbrAlhilal) 25 مايو 2019
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