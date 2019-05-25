» «جروس»: واثق من تتويج الزمالك باللقب الإفريقي

25 مايو 2019 - 10:25 م

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ثقته في قدرة لاعبيه على تجاوز نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يتمني أن يكلل مشوار الزمالك في البطولة بالنجاح: «نتيجة مباراة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك و لدينا 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد فهناك خالد بوطيب أو حميد أحداد أو الاثنان معا».

كما أشار جروس إلى أن أمام الزمالك 90 دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه كان يتمني عدم استقبال أهداف في الذهاب بالمغرب ولكنه يثق في قدرات لاعبي الزمالك حيث إن لديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة ذهابا بهدف.

وأوضح المدير الفني للزمالك أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهرًا وذلك على أهداف معينة وهي الفوز بكل المباريات.

وعن اختيارات المدير الفني للمنتخب الأخيرة، شدد جروس على أنها حرية شخصية موضحا أن لاعبي الزمالك لديهم هدف محدد في نهائي الكونفيدرالية وهو الفوز بها.

ويلتقي الزمالك مساء غدٍ أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب في الإسكندرية.