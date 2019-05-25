» «عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا

25 مايو 2019 - 10:17 م

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حقيقة المصطلحات التي أطلقت على «الزمالك» بأنه نادي الإنجليز أو الملك فاروق الأول، موكدًا أن جميعها غير صحيحة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «صحصح وصحح»، المذاع عبر راديو «نجوم إف إم»، مساء السبت، أن مؤسس الزمالك كان بلجيكيًا ويدعى جورج مرزباخ، وكان من عتاة خصوم الإنجليز، لذا أسسه تحت اسم «قصر النيل» حتى يواجههم في سكنات قصر النيل بشكل مباشر.

وتابع أنه بعد ذلك تم الاحتفاء بالنادي المختلط الذي ضم في أعضائه مصريين وأجانب متمصرين، معقبًا: «الزمالك كان نموذجًا للتعايش بين المصريين والحضارات الأخرى، وجمع بين الجنسيات المتعددة المختلفة عكس الأندية الأوروبية ونادي الجزيرة الذي كان للإنجليز فقط حتى معاهدة 1936».

وأشار إلى تسمية الزمالك بـ«نادي فاروق» تيمنًا بحضور الملك إحدى المباريات والتي فاز خلالها على النادي الأهلي، وذلك بالرغم من تشجيعه الفانلة الحمراء، بحسب مذكرات كريم ثابت، المستشار الصحفي للملك.