مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

25 مايو 2019 - 10:09 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي تم انتخابه في مايو الجاري رئيساً للبلاد.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: أجريت مراسم التنصيب في إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته في مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب أفريقي المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للمشاركة في مراسم التنصيب، معرباً عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة؛ من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



من جانبه نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا، مؤكداً أن الرئيس السيسي يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القاري في إطار الاتحاد الأفريقي.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ 314 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كان 132 مليون دولار فقط في عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي التقى، على هامش مراسم التنصيب، بعددٍ من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا في الاحتفالية؛ حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسي، مشيدين بالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقي، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التي تواجه دول القارة

