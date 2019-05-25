كارثة تنتظر اتحاد الكرة بسبب خطاب الـ«كاف»

25 مايو 2019 - 09:51 م

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تحديد مواعيد القيد للموسم الجديد ليورط الجبلاية ويجبر مسئوليها على إنهاء مسابقة الدوري وكأس مصر هذا الموسم قبل انطلاق أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

الكاف يبقى واضحًا تمامًا في مواعيد القيد الخاص ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولا يرضخ لأى ضغوط لتعديل جدول مباريات بطولاته أو حتى ما يتعلق بعملية القيد الموسمية داخله، خاصة وأنه يسير وفقًا للوائح والأنظمة المتعارف عليها داخله ولا يميل للأهواء أو رغبات البعض على حساب البعض الآخر.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سبق وأن حدد مواعيد القيد للموسم الجديد، حيث تم اختيار الفترة من 1 إلى 30 يونيو القادم 2019 للمرحلة الأولى، مع إمكانية السماح بإضافة اللاعبين حتى العاشر من يوليو المقبل دون تعرض الأندية للغرامات على أن تكون الفترة الثانية من 11 إلى 20 يوليو 2019 لتسجيل اللاعبين، مع فرض غرامة قدرها 250 دولارا على الأندية على أن تكون الفترة الثالثة من 21 إلى 31 يوليو 2019 لتسجيل اللاعبين، مع فرض غرامة قدرها 500 دولار، ولن يتمكن المقيدون من المشاركة إلا في الدور الثاني مع أنديتهم، حيث تبدأ بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019-2020 يوم 9 أغسطس 2019.

ما سبق يؤكد ضرورة الانتهاء من منافسات الدوري قبل أمم أفريقيا، لإتمام عمليات القيد بالنسبة للأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الموسم القادم، خاصة وأن دوري الأبطال الأفريقي في نسخته الجديدة ينطلق في 9 أغسطس المقبل، خاصة وأنه لن يكون من المنطقى أن تقام منافسات دوري 2018-2019 بعد يوم 19 يوليو 2019، خاصة وأن الأندية المشاركة أفريقيًا مطالبة بقيد لاعبين جدد واستبعاد وبيع آخرين مسجلين في القوائم قبل آخر موعد للقيد الأفريقي يوم 31 يوليو، وهذه المباريات حال تم تأجيلها إلى ما بعد أمم أفريقيا فإنه يوجد مساحة زمنية 12 يوما فقط للعب هذه المباريات المؤجلة بالقوائم القديمة، ثم استقدام لاعبين جدد وقيدهم وبيع آخرين وكل ذلك خلال 12 يوما فقط من تاريخ 19 يوليو وهو موعد نهاية أمم أفريقيا وذلك إلى 31 يوليو آخر موعد لقيد اللاعبين أفريقيًا في الموسم الجديد.