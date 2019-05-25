مدافع توتنهام يهدد «صلاح» بتكرار واقعة «راموس»

25 مايو 2019 - 09:31 م

حذر دافنسون سانشيز مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزية، النجم محمد صلاح من إمكانية تكرار التدخل القوى الذي قام به سيرجو راموس مدافع ريـال مدريد معه في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية اليوم السبت: " لا أهتم بما سيقوله الناس، إن كان عليّ أن ألتحم واصطدم بالخصم فسأفعل ذلك ولن اهتم. كرة القدم لا تحتوي فقط على قطع الكرة أو تشتيتها بدون لمس الخصم، لا إن استخلصت الكرة وكان الخصم ضحيةً لذلك فأنا أشفق على الخصم".

وأضاف :"هذا نهائي وما يهم في النهائي هو الفوز لا يمكن أن تنتظر أن يكون الخصم أفضل منك أو أن تدعهم يلعبون كرتهم. سنبدأ المباراة بقوة وشدة، هكذا تكون النهائيات".

وتابع :"راموس يتمتع بتلك الشخصية التي تحتاجها لشغل مركز قلب الدفاع، أنا أشاهد فيديوهات له وباريتزي ومالديني وأشاهد قوتهم، أحيانًا، لا يكون لعب كرة القدم كافيًا، عليك أن تفعل أكثر من ذلك، عليك أن تركض أكثر وتلتحم أكثر. إن لم نستطع لعب كرتنا فلابد أن يكون لدينا حل آخر".

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية من سيرجو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي وغاب على أثرها لأسبوعين.