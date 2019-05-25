الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

25 مايو 2019 - 08:14 م

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، صاحب الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وعدد من المسؤولين.

وقد بصحبة خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل معه كل من، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين .