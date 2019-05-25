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احمد سعد وسمية الخشاب

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بالفيديو..

أول تعليق من البارودي علي طلاق "سعد والخشاب"

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احمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسميه الخشاب

محمد الخرو

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أكدت الفنانة ريم البارودي، أن واقعة طلاق الفنانة سمية الخشاب، والمطرب أحمد سعد، أمر لا يسعدها علي الاطلاققائلة:"الأحداث اللي حصلت بين الأطراف المتصارعة بايخة، ولا أعرف لماذا يزج باسمي في الأحداث؟".

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "غبقة سكوب"، تقديم فجر السعيد، "موضوعي مع الطرفين حدث وانتهى، وليس لي شأن بالأمر"، لافتة إلى أن انفصال سمية الخشاب عن أحمد سعد ليس أمرًا يسعدها، وكذلك استمرار زواجهما؛ لأنه ليس لها علاقة بقضيتهما.

وأشارت إلى أن "الكوميكس" الكوميدية التي خرجت على أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد لا تسعدها، على الإطلاق، معقبة: "اللى بيحبنى ويعمل كوميكس عليهم بيضايقني".
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