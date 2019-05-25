» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس إسبانيا

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الرياضة

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تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت مباراة كرة القدم بين فريقي برشلونة وفالنسيا علي ملعب "بينتو فيامارين" معقل نادي ريال بيتيس، فى نهائى كأس ملك إسبانيا.

وحتى الآن لا توجد قناة عربية قامت بشراء حقوق بث المباراة النهائي لكأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا، رغم أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية كانت تملك حقوق بث مواجهات المسابقة حتى نصف النهائي.

لكن هناك بدائل متوفرة لمتابعة المباراة بلغات غير عربية، مثل قناة "TVE " الإسبانية  المفتوحة على القمر الأوروبي "Hot Bird1-6 " تردد 11785 أفقي.

وكذلك قناة  "Varzish Sport HD " ا لطاجيكستانية المفتوحة، على قمر “Apstar 2R ”  تردد 12548 أفقي.

ويتطلع برشلونة للحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 فى تاريخه، والخامسة على التوالى، ليصبح أول نادٍ يتوج 5 مرات توالياً ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالى.

وحجز برشلونة مقعده فى نهائى كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على غريمه التقليدى ريال مدريد بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق فالنسيا على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

ويتطلع برشلونة للفوز بالثنائية المحلية عقب الفوز بالدوري الإسباني من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج المذل أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب وسط منتخب مصر، في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في حين يبحث فالنسيا عن نهاية مثالية لموسمه الناجح بالحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الاولى منذ عام 2008.

ونجح فالنسيا في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني، كما تأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ونهائي كأس ملك إسبانيا.


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