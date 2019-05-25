هجوم ناري من فجر السعيد علي بسمة وهبة

25 مايو 2019 - 07:12 م

شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد علي الاعلامية بسمة وهبة قدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، لافتة إلى أنها اتصلت بها هاتفيًا، من أجل استضافتها في إحدى حلقات البرنامج هذا الموسم، مضيفة: "مش عارفة إيه الجرأة اللى عندها تتصل بيا علشان أكون ضيفة برنامجها..أنا أشوفها جرأة؛ لأن واحدة مسوية حلقة كاملة عشان تشتمنى".

وتابعت خلال برنامجها "غبقة سكوب":"مذيعة شيخ الحارة أعدت حلقة كاملة من الألف للياء من أجل إطلاق الشتائم والسب نحوى"، معقبة:"ما تستحي..عايزة تسبينى وعايزاني أقبل أكون ضيفة".

ولفتت فجر السعيد، إلى أن مذيعة برنامج "شيخ الحارة"، استضافت خلال إحدى حلقاتها 4 ضيوف، وتعرضت خلالها للسب والشتائم، من الإعلاميين والضيوف، معقبة:" أين الحياء، تشتميني، وتتصل بيا علشان أكون ضيفة برنامجك".

وأشارت إلى أن مذيعة شيخ الحارة، كانت ترسل لها المقالات، من أجل تصويبها لها من الناحية اللغوية والإملائية، وكانت تحكي لها أشياء خاصة، لا تريد الإفصاح عنها، وعلى الرغم من ذلك قامت بشتمها خلال إحدى حلقاتها.

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