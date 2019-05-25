» أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد

25 مايو 2019 - 06:04 م

علق الحكم الدولي جهاد جريشة علي أدائه التحكيمي قس لقاء الوداد المغربي زنظيره النجم الساحلي التونسي علي ملعب محمد الخامس بالرباط والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وكتب جريشة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلًا: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله.على توفيقه لنا في مباراة الوداد المغربي1 والترجي التونسي1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بمدينة الرباط.. شاكرا زملائي وأصدقائي الكبار السوداني وليد أحمد على والجزائري عبد الحق تشالي وبرنارد كاميل من سيشل.

كما اشكر طاقم VAR .الأثيوبي باملاك تسيما والسنغالي جبريل كمارا والأنجولي جيرسون دوسانتوس. نهاية المهمة هنا والعودة لبولندا لاستكمال المهمة هناك كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، دعواتكم".

وانتهت مباراة ذهاب نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في انتظار لقاء العودة على ملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم الجمعة المقبل.

وقررت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم المصري الدولي جهاد جريشة بعد إدارته للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ووفقا لموقع "شوف تي في" المغربي، فإن رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري قرر اللجوء للكاف بعد الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالفادحة خلال اللقاء.

وكان جريشة ألغى هدفا وركلة جزاء لصالح الفريق المغربي خلال اللقاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار" خلال المباراة.