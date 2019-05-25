تفاصيل مكالمة نصر الله وبشار الأسد

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وكالات- محمد الخرو

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بشار الأسد

حسن نصرالله

الرئيس السوري

أعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لتسهل عودة النازحين، مؤكداً أن إتصال هاتفي جرى بينهما. وقال نصر الله، في كلمة له بالذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير اللبنانيين: "الأسد أكد لي في مكالمة هاتفية الرغبة في عودة جميع النازحين، واستعداده لتسهيل هذه العودة".

وتابع: "لكن هناك إصرار أمريكي غربي خليجي على رفض عودة النازحين السوريين الى بلدهم بسبب الانتخابات السورية".


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