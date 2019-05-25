  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

الوداد يتقدم بشكوى ضد "جريشة"

الجزائر

الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

تحطم مروحية

تحطم مروحية عسكرية أمريكية

النني

"النني" يطير إلى أذربيجان.. تعرف علي السبب

الأهلى

بالأسماء.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي

الشعراوي

بالفيديو.. الشعراوي يحسم موعد ليلة القدر

البرهان

"البرهان" يمثل السودان فى قمة الملك سلمان

الدكتور أحمد عمر هاشم

هكذا بشر شيخ الأزهر أحمد شوقي بـ"شفاعة الرسول"

صاروخ

صاروخ حوثي يخلف قتلى ومصابين فى تجمع للجيش السعودي

جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

عرب وعالم

الجزائر
علم الجزائر

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

المعارضة الجزائرية: هناك مغتصبون للسلطة يستغلون قربهم من بوتفليقة

#

"بوتفليقة" علي موعد مع الولاية الخامسة بـ"الجزائر"

الجزائر

الانتخابات الرئاسية

بوتفليقة

المجلس الدستوري

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالجزائر عن عدم تلقيها أي ملف للمرشحين منذ اعلان قبول اوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التقدم للترشح عند منتصف ليل السبت.

وفيما يتردد أن كثيرًا قدموا أوراق ترشحهم، نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري، عن مصادر لم يسمها أنه "لم يتم إيداع أي ملف إلى حد الآن".

وحسب نفس المصدر، فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.

ومع انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيلها، وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفقا للمصدر ذاته.

وتظاهر الآلاف في الجزائر أمس، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغيير رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. واستعجل المتظاھرون رحيل بقايا "الباءات" وھم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان
» مجددًا.. التشيك توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل
» "الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي
» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر
» قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول
» هذا سعر أغلى دواء فى العالم

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان