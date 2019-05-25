بالفيديو.. الشعراوي يحسم موعد ليلة القدر

25 مايو 2019 - 02:16 م

تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للشيخ محمد متولي الشعراوي، يشرح فيه إشكالية تحديد موعد ليلة القدر بالتحديد. وقال "الشعراوى" إنه خاض نقاشًا مع علماء مصريين وسعوديين بشأن توقيت ليلة القدر، عندما كان يعمل أستاذًا للشريعة في المملكة العربية السعودية، كانوا حينها جالسين في فندق إقامتهم كل ليلة.



وأضاف الشعراوي: "الشيخ عطية قالي إنه حينما كان يقرأ في كتاب القرطبى عن توقيت ليلة القدر، وقرأ حديثًا عن رقم 7، وأن سيدنا عمر بن الخطاب سأل سيدنا ابن عباس عن موعد ليلة القدر، فقال له ابن عباس: "أظنى أنها ليلة 27 من رمضان، وذلك لأن الله خلق السموات سبعًا وخلق الإنسان في 7 مراحل، وأنزل له مقومات الحياة في 7 دفعات، ويعتقد أنه بناء على الرقم 7 وقول الرسول التمسوها في العشر الأواخر تكون ليلة القدر في ليلة 27".



وتابع: "اختلط علينا الأمر، فالرقم 7 لا يعنى أن ليلة القدر ليلة 27، فهناك الرقم 20 أيضًا حينها دعانا الشيخ المصرى محمد أبوعارف، وكان حاضرًا الجلسة لصلاة ركعتين في الحرم النبوى الشريف، وبرّر ذلك بسابق قول الشعراوى لهم إنه إذا اختلط عليهم أمر فعليهم أداء ركعتين في الحرم الشريف".



وواصل الشعراوى حديثه: "فوجئنا بعد ذلك باختفاء الرجل، لكن كلماته جعلتنا نعيد حساباتنا، وبنينا تقديرنا أنها في ليلة 27 طبقًا لحساب الوحدة، ووفقًا لحساب الرقم 7 بعد العشرين، ختمنا بالقول وفوق كل ذى علم عليم" .



شاهد الفيديو..

