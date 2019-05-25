هكذا بشر شيخ الأزهر أحمد شوقي بـ"شفاعة الرسول"

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن بشرة شيخ الأزهر حينها لأمير الشعراء، أحمد شوقي، برضا الرسول عنه، حيث قال له "إن مبعوث من الرسول جاءه في الرؤيا وقال لي قل لأحمد شوقي أنا في انتظارك".

أضاف "هاشم" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "أحاديث الفتنة" المذاع على فضائية "Ten "، أنه بعدما كتب أحمد شوقي قصيدة نهج البردة وقعت له علامة تشير إلى رضا الله وشفاعة النبي له بعدما جاءه شيخ الأزهر حينها وهو على فراش الموت، وقال له إن مبعوث من الرسول بعدما جاءه في الرؤية وقال لي قل لأحمد شوقي أنا في انتظارك.

وأشار "هاشم" إلي أن أمير الشعراء أحمد شوقي، مدح الرسول في كثير من قصائده، وكان أبرزها القصيدة التي حملت اسم "نهج البردة" وطلب فيها شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم .

وتابع هاشم:" شيخ الأزهر بشر أحمد شوقي أن الرسول في انتظاره وبعدها توفي أمير الشعراء، وكان ذلك علامة على رضا الله وشفاعة الرسول له على ما كتب من قصائد جميلة في حق الرسول".