» قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول

25 مايو 2019 - 01:18 م

كشف نجم برشلونة ليونيل ميسي عن معاناته المستمرة من الهزيمة القاسية أمام فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال "ميسي" إنه لا يزال يتعافى من آثار الخروج المفاجئ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، حسب شبكة "إسبن" الأمريكية.

وتابع ميسى: "أنا على الأقل، أريد فقط أن أفوز بهذا النهائي كأس ملك إسبانيا لأنهي العام مع لقب جديد".

وأضاف ميسى: "كانت ضربة قاسية جدا، وأنا والفريق عانينا لرفع معنوياتنا، وأعتقد أن ذلك بدأ واضحا في المباريات التي خضناها منذ ذلك الحين".