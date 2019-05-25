أستاذ بقصر العيني: كبار السن لا يجوعون ولا يعطشون

25 مايو 2019 - 12:54 م

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ترك كبار السن بمفردهم، مؤكدًا أنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة، قائلا: "كبار السن لا يجوعون ولا يعطشون".



وأضاف "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "كبار السن لو محدش اهتم بيه بيضيع، بيدخلوا الرعاية المركزة ناشفين من قلة الطعام والشراب".



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الشعيرات الدموية تكون ضعيفة جدًا عند كبار السن، وتسبب لهم نزيف تحت الجلد. شاهد الفيديو..



