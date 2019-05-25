  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
صاروخ

صاروخ حوثي يخلف قتلى ومصابين فى تجمع للجيش السعودي

جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

تفحم

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

الطفل الغريق

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

بسمة وهبة و فجر السعيد

فجر السعيد تواجه بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

معركة

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

سليماني

هذا الرجل يقف وراء تفجيرات السعودية

هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

بشرم الشيخ

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

قضايا وحوادث

الطفل الغريق
الطفل الغريق

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الصور الأولى للمشتبه به في حادث فرنسا

#

لن تتخيل المناصب.. مفاجأة عن الصوماليين فى أمريكا

#

شاهد.. لحظة انهيار سد في أمريكا بسبب فيضان

#

لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو

كاميرات المراقبة

شرم الشيخ

الطفل الغريق

فجرت  كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ مفاجأة عن  الطفل الغريق  أمام أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ، حيث كشفت من وراء الحادث.

كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ.

وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث النادر.

وقاد اللواء مدحت السقا، فريق البحث وطالب بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل.

وكشفت الكاميرات مفاجأة وهي أن الأم وتدعي "دينا. ع" 25 عامًا، من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت الأم أمام المباحث أن "هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل وأنه هددها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له مما دفعها لارتكاب الواقعة".

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها.

بدورها أمرت نيابة شرم الشيخ بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر
» قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول
» هذا سعر أغلى دواء فى العالم
» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته
» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى
» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان