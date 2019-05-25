كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

25 مايو 2019 - 12:44 م

فجرت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ مفاجأة عن الطفل الغريق أمام أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ، حيث كشفت من وراء الحادث.





كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ.

وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث النادر.

وقاد اللواء مدحت السقا، فريق البحث وطالب بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل.

وكشفت الكاميرات مفاجأة وهي أن الأم وتدعي "دينا. ع" 25 عامًا، من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت الأم أمام المباحث أن "هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل وأنه هددها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له مما دفعها لارتكاب الواقعة".

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها.

بدورها أمرت نيابة شرم الشيخ بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.