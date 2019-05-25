فجر السعيد تواجه بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

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بسمة وهبة و فجر السعيد
بسمة وهبة و فجر السعيد

متابعات-علا خطاب

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شنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، هجومًا شرسًا على الإعلامية بسمة وهبة، وذلك لكثرة حديث الأخيرة عن الفنانة ريم البارودي، في برنامجها "شيخ الحارة"، حيث قالت: "أهنئكِ على الجرأة التي تتحلين بها، أنتِ ما تستحين، سبتيني ثم تريدي استضافتي" .

وكشفت فجر السعيد، مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، خلال استضافتها لـ"ريم":أن بسمة استضافتها من قبل في "شيخ الحارة" لكي تسُبّها فقط".

وأضافت: "بحييها على الجرأة غير العادية دي إنه ما تستحي لهذه الدرجة"، موضحةً أنها كانت صديقة مقربة جدًا منها، قائلة: "بسمة كانت تكتب مقالات وتبعت أصلحهم وأرجعلها المقالة متصححة، وكانت تشكيلي أشياء خاصة مش عاوزه أقولها على الهوا لو يصح كنت قولتها".

اختتمت فجر حديثها عن بسمة وهبة قائلة: "لا وإيه الجرأة اللي عندك إنك تطلبيني ضيفة.. أنا مبحبهاش ما بحب اللي بوجهين".


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