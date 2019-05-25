مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارًا بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، في مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصي.

وتبين من تحريات المباحث مقتل كل من "عبدالقوي علي" (25 سنة) من أبناء عائلة السلامية، و"علي ربيع"، و"أحمد سعدي" من عائلة الحجازية في المشاجرة التي وقعت بينهما بقرية 7 بحري بمدينة كوم أمبو، ونجح رجال الأمن في فرض طوق أمني بالقرية والفصل بين الطرفين حتى تمت إعادة الهدوء.

وتم نقل الجثث لمشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف النيابة  والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، كما تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات جيرة قديمة تجددت اليوم.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بكون أمبو، التي تباشر التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وكتابة تقرير مفصل بحالة كل جثة مع ضبط أطراف المشاجرة، والتحفظ على المصابين لسماع أقوالهم في الواقعة


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