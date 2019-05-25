مشهد خيالي.. الثلوج تتحدى "الحر" في دولة عربية

25 مايو 2019 - 12:34 م

نشر موقع "المدن" فيديو وصوراً يظهر استمرار تكدّس الثلوج بين منطقتي البقاع والأرز، مشيراً الى أن "تلك المنطقة ما زالت تعيش فصل الشتاء".

وبحسب مصادر مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، فإن ما يحصل ليس ظاهرة مفاجئة، بل "من الطبيعي أن تحدث هذه الظاهرة عند تأخر موسم الحر واستمرار هطول الثلوج. وهذا العام كان استثنائيًا لجهة استمرار هطول الثلوج والأمطار، وهذا ما أدى الى إقفال الطرقات على المرتفعات".

وتؤكد المصادر أنه "مع نهاية شهر مايو سيكون معدل الثلوج قد تراجع، خصوصاً وأن البلاد تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة في هذه الفترة، ما يساهم في إذابة الثلوج بشكل أسرع".

لكن جمالية المشهد وتناقضاته بين الثلج والحر، شوهها استمرار تضرر بعض أعمدة الكهرباء في منطقة عيناتا – الأرز، والتي سقطت "بفعل العواصف التي مرّت في فصل الشتاء"، وفق ما يقوله أبناء المنطقة. ومع مرور أكثر من شهرين على سقوط الأعمدة، لم تقم شركة "بوتك" (نزار يونس)، إحدى شركات مقدمي الخدمات، والملتزمة بالعمل شمال لبنان، بتغيير الأعمدة وإصلاح الأعطال. وكل ما رَشَحَ عن مؤسسة كهرباء لبنان، هو وعود بـ"التواصل مع الشركة المعنية للتسريع بإصلاح الأعطال".

